Serie A 2022/2023, statistiche venticinquesima giornata: mai un pareggio tra Sampdoria e Salernitana

Venticinquesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno si apre venerdì 3 marzo alle 20,45 con il primo big match Napoli-Lazio: le due squadre hanno pareggiato solo una delle ultime 19 partite di campionato (1-1 il 5 novembre 2016 nell’ex San Paolo), da allora due vittorie biancocelesti e 10 successi partenopei, inclusi i quattro più recenti in cui Osimhen e compagni hanno realizzato complessivamente 13 gol. Arbitra Luca Pairetto, sabato 4 marzo alle 15,00 il Monza ospita l’Empoli: i biancorossi non hanno trionfato in nessuna delle due gare giocate contro avversarie toscane nel girone d’andata di questo torneo. I brianzoli infatti hanno perso 1-0 contro gli azzurri il 15 ottobre 2022 e hanno pareggiato 1-1 al Franchi con la Fiorentina il 4 gennaio scorso.

Alle 18,00 l’Atalanta riceve l’Udinese: i nerazzurri sono imbattuti da 10 confronti di Serie A contro i bianconeri (sette vittorie, tre pareggi), per i bergamaschi si tratta della serie aperta più lunga in campionato al pari della striscia registrata contro il Cesena. L’ultimo successo friulano è datato 29 ottobre 2017 (2-1 alla Dacia Arena), alle 20,45 il Milan fa visita alla Fiorentina: i rossoneri si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti nel torneo e potrebbero far segnare più trionfi contro i viola nella competizione per la prima volta dal periodo 2008-2011 (sette vittorie in quel caso).

Domenica 5 marzo alle 12,30 lo Spezia ospita il Verona: il 13 novembre 2022 la sfida è terminata 2-1 per gli aquilotti dopo che nei quattro precedenti in Serie A la formazione di Semplici aveva racimolato solo un punto (un pareggio, tre sconfitte). Alle 15,00 la Sampdoria riceve la Salernitana: i blucerchiati non hanno pareggiato nessuno dei sette confronti in campionato contro i granata (tre successi e quattro k.o), la compagine di Paulo Sousa è infatti l’avversaria che i doriani hanno affrontato più volte nel torneo senza mai terminare una partita con il segno X.

Alle 18,00 l’Inter attende il Lecce: i nerazzurri hanno perso una delle ultime 13 gare di Serie A contro i giallorossi (nove trionfi, tre pareggi), 1-0 al Via del Mare il 29 gennaio 2012. Alle 20,45 secondo big match Roma-Juventus: la squadra bianconera è la formazione che ha battuto più volte i giallorossi in campionato, 85 vittorie, tra cui tre successi nelle ultime quattro partite giocate tra le due compagini. Dirige Maresca.

Lunedì 6 marzo alle 18,30 la Cremonese fa visita al Sassuolo: l’unico precedente tra le due squadre considerando Serie A, B e Coppa Italia è quello del 4 settembre 2022 terminato 0-0. Chiude la 25° giornata il match Torino-Bologna alle 20,45: i granata sono rimasti imbattuti in sei degli ultimi sette scontri diretti nel torneo (due trionfi, quattro pareggi), ma hanno perso 2-1 il 6 novembre 2022.