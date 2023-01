Sentenza Juventus, i tifosi protestano sui social: “Disdiciamo Dazn e Sky”

Dopo la pesantissima sentenza da parte della Corte Federale d’Appello, che ha condannato la Juventus a 15 punti di penalizzazione, i tifosi bianconeri si scagliano sui social contro le due emittenti che trasmettono la Serie A, Dazn e Sky, minacciando, seppur non ci sia alcun collegamento con le sanzioni al club, di disdire gli abbonamenti, fatto spiegato da molti come un senso di nausea nei confronti del sistema calcio italiano. Migliaia di commenti vanno in questa direzione e sono visibili quasi tutti nei commenti sotto i post sui social di Dazn e di Sky che riguardano la Juventus, anche non necessariamente legati alle decisioni del tribunale Figc.