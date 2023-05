“Se volevo vincere non tornavo alla Juventus”: Allegri si difende a oltranza, ma quella frase sa di resa

“Quando sono tornato sapevo che era difficile vincere, non sono così stupido. Avessi voluto vincere sarei andato da altre parti”. Gestore, serafico, persino psicologo in un’annata difficile dentro e fuori dal campo. E’ vero, Massimiliano Allegri è stato questo in una delle stagioni più complicate per la Juventus, ma non nelle ultime settimane. E quella frase del dopo Milan, partita nella quale è arrivata la definitiva conferma inappellabile dell’esclusione della prossima Champions, sa di resa totale. La difesa a oltranza del suo lavoro lascia spazio a parole gettate lì d’istinto, come quella sulle rivali dentro per i punti tolti ai bianconeri, discorso oggettivo ma privo di senso dopo l’ennesimo ko.

Allegri sa che adesso la sua posizione non è più salda come un mese fa, al di là di un contratto molto oneroso. Penalizzazione o meno, la stagione si chiude nel peggiore dei modi e sul banco degli imputati non può che sedere anche un allenatore che non ha dato gioco e non ha ottenuto risultati, seppur con tante attenuanti tra cui i numerosi infortuni degli uomini chiave oltre alle sentenze che non possono non aver destabilizzato e influito.

Ma tra le parole nei confronti di Szczesny in conferenza e le frasi di ieri che non possono certo piacere al popolo juventino, sembra proprio che il tempo dell’idillio sia finito. Anche perché, fu lo stesso Allegri a parlare di competere per vincere, oltre al fatto che il motto bianconero ricorda come vincere sia l’unica cosa che conta. E alla Juventus si viene per vincere, si deve vincere, ogni anno: è chiaro che non sempre ci si riesce, ma nessuno nell’ambiente bianconero può gradire le parole del livornese, che evidentemente considerava altri ambienti come maggiormente adatti a un progetto vincente in questo periodo storico. Quali, non è dato sapersi.

“Abbiamo fatto un buon lavoro, anche a livello patrimoniale abbiamo fatto bene con i giovani. Io ho sempre detto, poi magari vedo cose sbagliate, che la Juventus è sempre costruita per vincere ma non è così. La Juve deve rimanere sul campo tra le prime quattro, poi le altre sono parole che vanno e vengono. La stagione è fallimentare ma la Juventus ha giocato due semifinali ed è momentaneamente al terzo posto”, ha aggiunto Max. Che però dimentica tre cose.

Se la Juve ha giocato la semifinale di Europa League, infatti, è perché – e non c’era ancora alcuna penalizzazione a disturbare l’ambiente – ha fallito clamorosamente in Champions venendo eliminata ai gironi con cinque sconfitte, una contro il Maccabi Haifa. In Coppa Italia, poi, la semifinale non è un buon risultato se raffrontato con l’anno precedente, dove arrivò la finale (persa) e con tutte le stagioni a ritroso in cui il trofeo lo si era vinto. Infine, anche con 69 punti la squadra non sarebbe aritmeticamente qualificata sul campo per la Champions: è vero, sarebbe terza e con il destino nelle proprie mani, ma lo scorso anno non si era ridotta all’ultima giornata, centrando il pass con giornate di anticipo. E se non dovesse arrivare una vittoria a Udine, con le due milanesi vincenti, l’esclusione dalla Champions sarebbe slegata dalla penalizzazione, per quanto questa possa comunque aver influito sulle prestazioni senza anima né idee di queste ultime uscite.