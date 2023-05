Scudetto Napoli, il Cardinale Sepe: “San Gennaro ha giocato in attacco e c’era pure la Madonna”

Il Napoli ha vinto lo scudetto e festeggiano proprio tutti. Anche il noto ecclesiastico partenopeo, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo della diocesi napoletana, in un’intervista a Il Mattino ha parlato del trionfo azzurro: “Il miracolo? San Gennaro gioca in attacco: voi non lo vedete ma è il dodicesimo uomo in campo. E secondo me stavolta c’era anche la Madonna”, ha detto con una buona punta di ironia.