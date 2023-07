Sassuolo, Carnevali: “Lotito su Berardi? Uscita inelegante, affermazioni non reali”

Dopo le parole di Claudio Lotito arriva la risposta di Giovanni Carnevali. L’ad del Sassuolo replica alle dichiarazioni del presidente della Lazio, secondo il quale Berardi “non lo vendono oltre al fatto che chiedono una cifra spaventosa e poi l’anno scorso ha stracciato un contratto fatto con la Juventus”. Carnevali, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto chiarezza sulla questione. “E’ stata un’uscita inelegante. Domenico oltre ad essere un campione è un professionista serio: certe affermazioni non fanno parte della realtà. Dico un’altra cosa: l’anno scorso, per esempio, praticamente tutte le big hanno chiesto informazioni su Domenico. Tutte tranne la Juventus. Quindi…“, e ancora “Berardi è la nostra bandiera e il suo valore economico è in linea con le sue capacità e acquistabile da chi se lo può permettere”.