Sassuolo, Carnevali: “La Juventus ha le sue problematiche, ma per Berardi è troppo tardi”

“Alla Juventus hanno le loro problematiche, con grande rispetto, anzi abbiamo ottimi rapporti, ma per noi è troppo tardi. C’erano i tempi necessari per la trattativa, ma oggi una società di Serie A è una grande azienda, deve programmare e non può perdere pezzi pregiati a fine sessione. Già oggi il mercato con le partite in corso non è una cosa buona, va rivisto”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, rispondendo a Dazn a una domanda su Berardi e sulla trattativa con la Juventus.