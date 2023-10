Sassuolo-Bologna 1-1, Boloca: “Emozione unica, questo gruppo mi stando una grande mano”

Il centrocampista del Sassuolo, Daniel Boloca, dopo il pareggio per 1-1 nel derby emiliano contro il Bologna valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “La maglia l’ho scambiata con Ravaglia che era un mio ex compagno al Frosinone. È un’emozione unica: questo gruppo mi sta dando una grossa mano dal primo all’ultimo. Toljan? Lo dovrò ringraziare a vita per l’assist. Noi dobbiamo dare continuità perché è quello che ci sta mancando. Servono anche personalità e coraggio che sono le basi per far bene nel calcio. Mi sento cresciuto, all’inizio ho fatto fatica, ma cerco sempre di migliorare ascoltando i consigli del mister e dei compagni. Mi pongo aspettative non sui gol da fare, ma sui miei miglioramenti”.