Sassuolo, Berardi: “Futuro? Non so se sarò qui”

Il futuro di Domenico Berardi è ancora un punto interrogativo. L’attaccante è la bandiera per eccellenza del club neroverde, avendo accompagnato la squadra in massima serie sin dall’anno della storica promozione. “Sono qui da tanti anni e sentire questo calore mi rende orgoglioso”, ha detto Capitan Berardi nel corso della presentazione della squadra. “Speriamo quest’anno di migliorare rispetto allo scorso anno quando non siamo partiti bene, mentre nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa di straordinario, dobbiamo ripartire da lì, cercando di migliorarci, abbiamo tanti giovani ma sono sicuro che faremo bene”, ha aggiunto per poi rilasciare anche un commento sul suo futuro: “Se sarò qui, non lo so ancora”. Accostato a Lazio e Fiorentina nelle ultime settimane, l’attaccante gioca in neroverde da dodici stagioni. Con la maglia del Sassuolo detiene i record di miglior marcatore in assoluto, nei campionati nazionali e nelle competizioni calcistiche europee. Ed è secondo per numero di presenze, alle spalle solamente di Francesco Magnanelli.