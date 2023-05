Sassuolo, Berardi avvisa l’Inter: “Daremo battaglia contro chiunque”

“Era una partita difficile, è sempre un derby: loro stanno facendo un gran campionato come il nostro. Secondo me abbiamo approcciato bene i primi quarantacinque minuti, poi siamo un po’ calati”. Così ha parlato Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. “E’ stata secondo me una bella partita da vedere. Ho saltato un sacco di partite per infortunio quest’anno. Abbiamo fatto un girone d’andata così e così, ma ci siamo ripresi nel ritorno: potevamo fare qualcosa in più all’andata ed è un peccato. Ora mancano quattro partite e daremo battaglia a chiunque. Ottavo posto? Ci punteremo partita dopo partita”, ha concluso.