Sassuolo-Atalanta oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Atalanta valida per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023. I neroverdi, dopo l’incredibile successo a San Siro contro il Milan per 5-2, cercano continuità per mettersi alle spalle la striscia di 11 partite senza vittoria. Atalanta in netta ripresa nelle ultime giornata che cerca di avvicinarsi al secondo posto per candidarsi come prima delle inseguitrici di un Napoli che sembra imprendibile. Il match verrà trasmesso in diretta su Dazn: sarà necessario scaricare l’app su smart tv oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox. In alternativa si potrà ricorrere a dispositivi quali TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La partita sarà proposta in co-esclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). Per quanto riguarda la diretta streaming il match potrà essere seguito sull’applicazione Dazn su computer o cellulare. Stesso procedimento per seguirla su Sky per cui sarà necessario scaricare l’app Sky Go. La terza alternativa è la piattaforma Now Tv.