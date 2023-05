Sampdoria, Radrizzani: “Siamo ambiziosi, a Genova per presentare il nostro piano”

Il presidente del Leeds Andrea Radrizzani è interessato alla Sampdoria e ha rilasciato alcune dichiarazioni al Sexolo XIX: “Siamo venuti a Genova innanzitutto per conoscere il CdA, per presentarci a loro come professionisti e per raccontare il nostro background nello sport e nei media. Per spiegare il nostro progetto, o meglio il nostro piano industriale per la Sampdoria. Siamo ambiziosi. Consapevoli della storia, della cultura, del brand di questa società. E della passione e della forza dei suoi tifosi, che costituiscono un patrimonio di grande valore”. Nella mattinata di ieri l’imprenditore si era presentato presso il centro sportivo blucerchiato di Bogliasco, accolto da Alberto Bosco – membro del consiglio di amministrazione -, per trattare l’acquisto del club.