Sampdoria, Radrizzani o Barnaba: il primo cerca l’intesa con Ferrero

La Sampdoria scoprirà il suo futuro nei prossimi giorni. L’assemblea degli azionisti della società ligure andrà in scena lunedì in seconda convocazione (la prima di venerdì andrà probabilmente deserta) e al momento ci sono due proposte: quella di Andrea Radrizzani e quella di Alessandro Barnaba. Il primo sta cercando di trovare un’intesa col trust di Gianluca Vidal e quindi con Massimo Ferrero: per arrivare ad un’intesa servono 35 milioni di euro. Il proprietario del fondo Merlyn Partners e del Lille, invece, ha limato la sua offerta, sta lavorando per un accordo con i creditori (soprattutto le banche) e può contare sull’appoggio di Edoardo Garrone. Entrambi gli imprenditori però avrebbero fissato un tempo limite: entro venerdì, o al massimo sabato, serve una risposta. E i tifosi blucerchiati restano in attesa di una decisione che vale il futuro.