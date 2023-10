Roberto Mancini è tornato in Italia nel fine settimana, visto che è stato beccato dalle telecamere del Ferraris nel pomeriggio. Dopo essere stato a pranzo con Marco Lanna, l’ex tecnico azzurro ha assistito alla sfida tra Sampdoria e Catanzaro, vinta dai calabresi per 2-1, per vedere giocare la prima volta il figlio Andrea.