Sampdoria, i convocati contro il Bologna: out Gunter, la prima per Oikonomou

Dejan Stankovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna. Prima chiamata per Oikonomou, out invece Gunter. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Ravaglia, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Leris, Paoletti, Rincon, Sabiri, Winks.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodriguez.