Salernitana-Roma, Sousa: “Stimo Mourinho, il mio futuro qui a Salerno”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: “Sarà bello misurarsi con una squadra equilibrata e difficile da battere. Hanno le idee chiare, alternando cambi di velocità per arrivare rapidamente sulle fasce e liberare gli inserimenti al centro. Sono molti bravi a sfruttare la verticalità. E non è vero che non hanno fase offensiva. Al contrario si difendono molto bene e ripartire, complice il pressing alto“.

Sousa ha poi elogiato il connazionale e collega José Mourinho: “E’ stato il valore aggiunto per tutti i tecnici portoghesi. E’ l’unico che ha vinto tutte le competizioni europee e sono sicuro che continuerà a farlo. E’ davvero bravo e lo stimo molto“. Sul proprio futuro, infine: “Sto benissimo a Salerno e adoro la Salernitana. Io e il presidente abbiamo la stesso ambizione. Il contratto parla chiaro: con la salvezza c’è un futuro e il futuro è cominciato dal mio primo giorno di lavoro. Ho lavorato molto sull’identità, ma adesso dovremo pensare alla scelta dei giocatori. La mia risposta è ben chiara: dopo la salvezza il contratto si allunga“.