Salernitana-Bologna, Inzaghi: “Dobbiamo lottare. Per loro sarà dura nel nostro stadio”

“Poco continui? Non sono preoccupato. Non mi piace guardare indietro, sono sereno e il bicchiere è mezzo pieno. La partita di Firenze non è stata soddisfacente e domani dimostreremo alla gente e alla società che è stato solo un incidente di percorso. Abbiamo conquistato 4 punti nelle ultime tre partite e con questa media ci possiamo salvare”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi alla vigilia di Salernitana-Bologna, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Sul reparto d’attacco: “Ikwuemesi ha preso una botta l’altro ieri, ha fatto mezzo allenamento ieri e oggi ha svolto l’intera seduta. Davanti c’è comunque l’imbarazzo della scelta, per caratteristiche la punta centrale potrebbe essere anche Simy e con lui sono in una botte di ferro”. Parole d’elogio per il Bologna: “Noi dobbiamo puntare a diventare come loro. Il Bologna è forte, ha la stessa guida tecnica da tempo. Hanno qualcosa in più di noi, ma noi abbiamo il nostro stadio, la nostra gente, c’è una grande occasione, sarà dura anche per loro”. Inzaghi chiede sacrificio ai suoi giocatori: “Voglio vedere una Salernitana che lotta. Non fai 4 punti contro Sassuolo e Lazio se non hai lo spirito giusto. Imparare dai propri errori deve essere una virtù. Abbiamo un pubblico che merita la lotta”.