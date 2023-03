Salernitana-Bologna 2-2, Sousa: “Soddisfatto della prestazione, complimenti a Thiago Motta”

Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Salernitana-Bologna 2-2, match valido per la 27^ giornata di Serie A 2022/2023: “Sono davvero soddisfatto della prestazione, specialmente dei giocatori subentrati dalla panchina per il passo importante che hanno dato. In alcuni momenti siamo stati superiori ai nostri avversari, ma il Bologna ha qualità e ci tengo a fare i complimenti a Thiago Motta per le grandi idee che porta al calcio italiano. E’ stata una gara complicata dal punto di vista tattico, la loro qualità ci ha messo in difficoltà e siamo stati costretti ad abbassarci parecchio“.

Il tecnico portoghese ha poi proseguito: “Dobbiamo continuare a tirare di più in porta e avere più capacità di tenere la palla, ma serve tempo. Non è facile cambiare i comportamenti e mantenere il pallone a lungo quando veniamo pressati dagli avversari. Ora dobbiamo recuperare e poi testa alla prossima gara. La qualità e l’atteggiamento della squadra sono stati però positivi“.