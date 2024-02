Sala: “Se Inter e Milan vanno via, cosa faccio con San Siro? Dovrò metterlo in vendita”

“Non è semplice oggi fare uno stadio in un territorio molto urbanizzato. E’ legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio perché si patrimonializzano ed è doveroso che io lo difenda, anche perché se vanno via cosa faccio con San Siro? Dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita”. Queste le parole, senza mezzi termini, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un’intervista all’edizione online del Corriere della Sera, sulla questione di San Siro: “Sapendo che le squadre hanno garantito di stare a San Siro fino al 30 giugno del 2030, che è apparentemente un lungo percorso poi, conoscendo le complessità amministrative, lunghissimo fino ad un certo punto”. Sala ha inoltre ribadito come la strada sia quella di convincere Inter e Milan a ristrutturare il Meazza in cambio di una lunga concessione del diritto di superficie, come riporta l’Ansa.