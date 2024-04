Sala: “In tre anni magari riuscirò a premiare anche il Milan con la seconda stella”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato a margine della commemorazione per Sergio Ramelli: “Ieri c’era preoccupazione per così tanta gente in piazza per la festa dell’Inter, ma abbiamo una Prefettura e una Questura che qui a Milano lavora molto bene. Lo abbiamo visto il 25 aprile, li io c’ero, mentre ieri sono stato in casa. Non è stata facile neanche la partenza, ci sono stati momenti delicati ma hanno lavorato estremamente bene“. Per quanto riguarda l’invito a Palazzo Marino che farà all’Inter, il primo cittadino ha sottolineato: “Al momento non c’è nessun aggiornamento. Preferivo ovviamente lasciarli tranquilli da questo punto di vista però mi sono sentito con i vertici e anche con il presidente Zhang dalla Cina e quindi adesso ci metteremo lì“. Infine ha scherzato: “Il Milan ha 3 anni, se si spicciano un po’, posso essere il sindaco che dà due volte l’Ambrogino per la seconda stella“.