Roma, sospiro di sollievo per Dybala: solo una contusione lombare per l’argentino

Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato sostituito nel corso del primo tempo della partita contro l’Empoli, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, a causa di un problema fisico. Secondo i primi controlli effettuati dal campione del mondo, ci sono delle buone notizie per la squadra allenata da Josè Mourinho, dato che si tratterebbe soltanto di una contusione lombare. Dybala, dunque, dovrebbe essere in grado di recuperare in poco tempo e, probabilmente, sarà a disposizione del tecnico già a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Lecce.