Roma-Sassuolo, Dionisi: “In pochi credevano in noi, siamo cresciuti come squadra”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sassuolo, match della Serie A 2022/2023 in programma domani all’Olimpico. Il tecnico neroverde ha presentato la partita, sottolineando anche la crescita dei suoi dopo un inizio di campionato complicato: “Ho sempre creduto in questo gruppo e in pochi invece credevano che saremmo potuti arrivare ora con 30 punti – spiega Dionisi – Siamo cresciuti come squadra e domani dovremo farlo ancora per limitare le qualità e le individualità della Roma. Lo stadio sarà nostro nemico e sarà pieno, ma questo potrebbe essere anche un vantaggio sotto certi aspetti.”

A livello di singoli, l’allenatore del Sassuolo fa il punto: “Ritroviamo Berardi dalla squalifica, ci sarà anche Romagna mentre Muldur non è ancora a posto. In attacco abbiamo tante scelte, non è detto che giochino tutti e tre insieme Berardi, Laurientè e Pinamonti perchè per esempio anche Defrel sta facendo benissimo.” Una battuta anche sulle difficoltà offensive, con solo cinque gol di centravanti in questo campionato: “Per motivi diversi nessuno di loro ha trovato continuità, i conti li faremo a fine campionato ma lavorano bene tutti con e senza palla.”

Dionisi evita invece le domande di mercato, con il suo contratto in scadenza: “Preferisco parlare di quanto stiamo facendo in campo, chiedete alla società il resto. Parlarne ora toglierebbe solo energie che ci servono domani.”