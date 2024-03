Roma, ripresa dei lavori a Trigoria: Karsdorp si allena in gruppo

La convincente vittoria contro il Brighton, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League che ha permesso alla Roma di ipotecare i quarti, ha consolidato ulteriormente le certezze dei giallorossi. I quattro gol segnati e l’atteggiamento mostrato in campo fanno ben sperare per il ritorno, ma non c’è tempo di godersi il successo perché, in campionato, ad attendere la squadra di Daniele De Rossi ci sarà la Fiorentina, in quella che può essere una sfida decisiva per la corsa Champions della Roma. Oggi a Trigoria la consueta seduta post partita: scarico per chi è sceso in campo contro gli inglesi, regolare seduta per tutti gli altri. Buone notizie arrivano da Rick Karsdorp, rimasto fuori nelle ultime due uscite a causa di un problema al ginocchio, che si è allenato con i compagni, confermando la ripresa. Ancora assenti il lungodegente Abraham e Kristensen che dovrebbe rientrare solo dopo la sosta per le nazionali.