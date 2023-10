Roma, riposo a Trigoria: ripresa fissata per martedì

La vittoria contro il Frosinone ha riportato un po’ di tranquillità alla Roma e a Josè Mourinho che, anche per cercare di liberare la testa dei suoi giocatori, ha concesso un giorno di relax alla truppa giallorossa che si ritroverà a Trigoria martedì mattina per iniziare a preparare la sfida contro gli svizzeri del Servette in Europa League. Un match che vedrà ancora assenti gli infortunati Smalling, Llorente e Renato Sanches mentre partirà dalla panchina Paulo Dybala con, in attacco, il ballottaggio Lukaku-Belotti con l’italiano favorito, anche per far rifiatare il gigante belga e preservarlo per il campionato. Discorsi che saranno affrontati domani quando la squadra si ritroverà mettendo nel mirino un’altra vittoria che indirizzerebbe già la qualificazione.