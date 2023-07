Roma: “Nessuna rissa per Cristante e Spinazzola a Forte dei Marmi, intervenuti per calmare animi”

La Roma smentisce le voci circa una rissa con protagonisti Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola durante le loro vacanze a Forte dei Marmi. Secondo quanto viene fatto filtrare da Trigoria, non vi è stato alcun diverbio tra i due giocatori e un altro soggetto, ma i calciatori giallorossi sono invece intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto quella persona e un amico comune. Il video dimostra come non sia successo nulla: il mediano e l’esterno hanno solo provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo.