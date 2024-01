Roma: nessuna penale per l’assenza di Dybala contro l’Al-Shabab

Nonostante l’assenza di Paulo Dybala, la Roma non dovrà pagare nessuna penale all’organizzazione che si è presa in carico l’amichevole contro l’Al-Shabab in programma oggi pomeriggio. Secondo quanto riportano i media giallorossi, il contratto firmato con gli organizzatori del match dalla società non prevede alcuna penale relativa all’assenza di Dybala, così come di qualunque altro calciatore.