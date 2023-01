Roma, Mancini: “Zaniolo fa parte del gruppo, ma la situazione riguarda la società”

“Zaniolo? Sono cose che riguardano la società, noi pensiamo ad allenarci per il bene della Roma. Se fa parte del gruppo? Sì, è con noi. Ora pensiamo solo a conquistare altri punti“. Lo ha detto, a Dazn, il difensore della Roma Gianluca Mancini, dopo la vittoria sullo Spezia, a proposito dello strappo tra Zaniolo (oggi assente dai convocati) e la società. Il centrale, oggi capitano in assenza di Pellegrini, non commenta nemmeno la penalizzazione inflitta alla Juventus: “Pensiamo a noi, partita dopo partita. Le altre squadre non ci interessano“. Poi l’analisi della partita, decisa dai gol di El Shaarawy e Abraham: “Abbiamo trovato uno stadio caldo ma l’abbiamo approcciata e chiusa bene. Stiamo lavorando molto, siamo tutti bravi a difendere e con la qualità che abbiamo davanti un gol si trova“.