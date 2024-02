Brutte notizie in casa Inter. Al 62′ Francesco Acerbi si è seduto sul terreno dell’Olimpico lamentando un problema al polpaccio destro. Cambio immediato per Inzaghi, che ha inserito il suo sostituto naturale De Vrij. Sarà da valutare l’entità dell’infortunio dell’ex Lazio e Sassuolo, sopratutto in ottica Atletico Madrid, il 20 febbraio.