Roma: il Milan si arrende per Zaniolo, rimane solo il Bournemouth

Il Milan ha comunicato alla Roma e all’entourage di Nicolò Zaniolo, la sua decisione di interrompere la trattativa per il talento giallorosso. Questa è la notizia riportata da Sky Sport, che specifica come il club rossonero abbia espresso la sua impossibilità a formulare offerte a titolo definitivo, adatte per le richieste della Roma. Al momento dunque l’unica trattativa in corso è quella con il Bournemouth, che ha raggiunto la totale intesa economica con il club capitolino. Ora la compagine inglese dovrà cercare di convincere Zaniolo, al momento non attratto dalla destinazione britannica.