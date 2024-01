Riunione Figc-Serie A, Marotta: “Incontro con Gravina costruttivo”

“È stato un incontro costruttivo”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter e consigliere federale Giuseppe Marotta, all’uscita dell’incontro informale tra club di serie A e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina terminato dopo circa tre ore. Sul tavolo c’era la riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto, prevista per l’11 marzo.

“Sì è parlato di riforma campionati e non solo, anche di un insieme di riforme che riguardano il calcio professionistico. Incontro molto utile che continuerà nei prossimi giorni. Il prossimo incontro? Nell’assemblea del 26 gennaio con Gravina”, ha invece aggiunto Claudio Fenucci, ad del Bologna.