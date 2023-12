Prove di fuga a Marassi: contro il Genoa l’Inter chiude il 2023 e vuole laurearsi campione d’inverno

Chiudere un 2023 molto positivo in bellezza, prendersi il titolo di campione d’inverno, puntare quota 50 in vista dell’epifania. E soprattutto, trovare il massimo vantaggio stagionale in attesa di Juventus-Roma: l’Inter prova a fuggire, lo fa nel venerdì che anticipa San Silvestro e i buoni propositi per l’anno nuovo sono quelli di vincere il ventesimo scudetto. Ma per la seconda stella bisogna correre e ritrovare un po’ di brillantezza, quella mancata col Lecce in una vittoria, va detto, di sofferenza. E la posta in gioco si alza, se possibile, con la trasferta in casa di un Genoa in ottima forma e soprattutto ben indirizzato in chiave salvezza: la squadra di Gilardino gioca un calcio di personalità e in casa non si fa mettere sotto, visto che nelle ultime quattro sono arrivate due vittorie e due pareggi e soprattutto l’ultima al Ferraris è il pareggio contro la Juve.

Ci si mettono poi anche i numeri, visto che il Grifone ha vinto 18 volte e pareggiato 20 in casa contro i nerazzurri, con un bilancio dunque a favore a fronte di 17 sconfitte interne. Prove di fuga, ma anche di maturità per la corazzata di Inzaghi, orfana ancora di Lautaro Martinez e dunque pronta a raccogliere il contributo degli altri, magari di Mkhitaryan che in carriera ha segnato una tripletta ai rossoblù, risultando così il suo bersaglio preferito. Per portarla a casa potrebbe bastare un solo gol, visto che nelle ultime otto partite contro l’Inter il Genoa non ha mai segnato, anche se l’ultima volta finì 0-0 e a Genova sarebbe un punteggio assolutamente ben accolto contro la capolista.

Il Grifone, reduce da quattro punti in due partite, non ha fin qui mai portato a tre la striscia di partite senza sconfitte in serie, mentre due vittorie di fila non arrivano addirittura dal 2021. Dal 2022, invece, non si raggiunge quota cinque partite di fila in casa senza sconfitte. Tanti numeri che sembrano irraggiungibili se si ragiona sulla forza e sul valore di questa Inter, pronta a mettere sette punti tra sé e il secondo posto, e soprattutto con la grande chance di salire a quota 40 vittorie stagionali in tutte le competizioni, eguagliando il record del 2005. Con un clean sheet, inoltre, la squadra di Inzaghi eguaglierebbe anche un altro record, quello di clean sheet, sarebbero 13 in 18 partite, ci riuscirono solo più di cinquant’anni fa Juventus e Cagliari. I numeri lasciano però il tempo che trovano: l’Inter, prima di tutto, brama una vittoria che sarebbe un segnale fortissimo per la corsa scudetto.