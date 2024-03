Probabili formazioni Sassuolo-Frosinone, ventottesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Scontro salvezza cruciale sia per i neroverdi, che hanno cambiato allenatore, che per i ciociari. Ci si gioca tanto nella partita del Mapei Stadium, tre punti che possono valere il doppio. Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 9 marzo, diretta tv in esclusiva su Dazn. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Ballardini ed Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO – Ballardini perde di nuovo Berardi e stavolta fino a fine stagione. Al suo posto Castillejo insieme a Laurienté e Pinamonti. In difesa Tressoldi destinato alla panchina.

FROSINONE – Kaio Jorge titolare e Cheddira dalla panchina, per il resto Di Francesco ha alcuni ballottaggi, soprattutto in mezzo al campo, dove reclama spazio Gelli. Out per infortunio Harroui.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Castillejo 55% – Bajrami 45%

Indisponibili: Viti, Berardi

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Gelli

Ballottaggi: Kaio Jorge 55% – Cheddira 45%

Indisponibili: Marchizza, Oyono, Bonifazi, Lusuardi

Squalificati: –