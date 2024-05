Probabili formazioni Roma-Juventus: trentacinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Juventus, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro delicatissimo per la zona Champions tra i giallorossi, quinti e a caccia di una vittoria per rinsaldare il piazzamento, e i bianconeri che vogliono vincere per uscire fuori da un momento durissimo e così qualificarsi aritmeticamente. La partita si giocherà alle ore 20.45 di domenica 28 aprile allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri.

ROMA – Tornano Llorente e Paredes dalle squalifiche, viceversa c’è la possibilità di rivedere Lukaku in campo dopo l’infortunio. In caso contrario, Abraham dal 1′.

JUVENTUS – McKennie in mezzo al campo a dare sostanza, davanti Chiesa è favorito su Yildiz per far coppia con Vlahovic, dalla panchina anche Milik.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy

Ballottaggi: Spinazzola 55% – Angelino 45%; Abraham 70% – Azmoun 30%;

Indisponibili: Lukaku

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Chiesa 65% – Yildiz 35%; McKennie 65% – Alcaraz 35%

Indisponibili: –

Squalificati: Pogba, Fagioli