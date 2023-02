Plusvalenze Juventus, il Collegio di Garanzia precisa: “Dichiarazioni Sandulli a titolo personale”

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha diramato una nota ufficiale nella quale si sottolinea come le dichiarazioni di Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione e in passato giudice della Figc per i processi Calciopoli, sono da considerarsi esclusivamente come a titolo personale: “In merito ad alcune dichiarazione sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state fatte a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti”.

Sandulli questa mattina aveva parlato a Tuttosport affrontando la vicenda della Juventus, esprimendosi sul profilo giuridico della sentenza e sottolineando la differenza tra la Juve e gli altri club a causa della quotazione in borsa: “Non la reputo una disparità, ma un trattamento diverso sulla base di scelte pregresse diverse. Questa condizione, di fatto, viene accettata dal club nel momento in cui entra in Borsa. E infatti si è arrivati alla sentenza attuale proprio sulla base dell’indagine Consob, che ha portato alla sussistenza di fatti inediti rispetto allo scorso mese di aprile, quando la Juventus era stata assolta”, aveva dichiarato tra le altre cose.