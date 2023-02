Plusvalenze Juventus, l’avvocato Iengo: “Offese gratuite, non spetta a me decidere sul ricorso”

Manolo Iengo, avvocato napoletano, ha commentato a LaPresse gli attacchi ricevuti sui social dai tifosi della Juventus per una foto postata dieci anni fa in cui indossava una maglietta con la scritta “chi non salta è bianconero”: “In merito alle tante invettive degli ultimi giorni circa la mia persona e il mio ruolo, ci tengo a fare un paio di precisazioni. Innanzitutto, non appartengo a nessuna delle Sezioni Giudicanti, bensì faccio parte della Sezione Consultiva del Collegio. Ergo non potrei in alcun modo essere chiamato a decidere sul ricorso della Juventus – ha precisato il legale – Si tratta perciò di offese gratuite, oltre che prive di fondamento, basate su immagini risalenti a molto tempo fa e pubblicate in ambito familiare. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, ma coinvolge tanti altri colleghi ed è sintomo del clima poco sereno che si respira in questi giorni” ha concluso Iengo.