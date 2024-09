Perché Leao ha pubblicato la foto del saluto romano di Di Canio? La motivazione, cosa è successo

Paolo Di Canio critica Rafa Leao. Quest’ultimo risponde con una vecchia foto che ritrae l’ex attaccante della Lazio rivolgere un saluto romano alla tribuna dell’Olimpico. Per capire cos’è successo bisogna fare un passo indietro. Al 73′ di Lazio-Milan, dopo il gol dell’attaccante portoghese, Leao e Theo Hernandez non hanno partecipato al cooling break che Paulo Fonseca ha sfruttato per dare indicazioni ai suoi giocatori. L’episodio non è sfuggito e più di qualcuno lo ha letto come una mancanza di rispetto al tecnico milanista, che nel post gara ha minimizzato: “Non c’è nessun problema con loro”. Di diverso avviso è Paolo Di Canio, uno degli opinionisti del salotto di Fabio Caressa a Sky Calcio Club. L’ex Lazio ha criticato duramente Theo Hernandez e Leao: “Se una cosa del genere succede al dopolavoro, anche con i miei amici che stiamo ca……o e stiamo lì a giocare, se uno si mette lì con la pancia in disparte io gli dico: ‘ao che stai facendo ma vieni qua tra di noi’. Adesso non voglio fare populismo, ma questa cosa è una vergogna”.

Le parole di Di Canio non sono sfuggite e sono rapidamente diventare virali sui social. Di certo, non sono sfuggite a Rafa Leao che ha scelto di attaccare l’ex calciatore con tre puntini di sospensione e una foto che ritrae il 56enne fare il saluto romano. L’episodio della foto risale al 2005 e Di Canio recentemente si è detto pentito di quel gesto. “È la cosa di cui mi più mi pento nella mia carriera. Quello è un ambito sportivo, è stupido fare un gesto politico che magari può essere condiviso da alcuni spettatori e amareggiarne molti altri. Non avrei mai dovuto farlo. Lo sport deve restare fuori da certe cose”, disse Di Canio al Corriere della Sera.