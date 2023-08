Paura per Iago Falque: spari sulla sua auto in Colombia

Un brutto spavento, fortunatamente senza conseguenze per la persona, ma un incidente comunque inquietante. L’auto di Iago Falque, ex calciatore di Roma, Genoa e Torino, è stata bersaglio di alcuni colpi di arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato a Cali, in Colombia. Le autorità cittadine stanno già indagando per risalire ai responsabili. Nel video postato da “BLU pacifico” su Twitter si vede il momento dell’atto criminale. Iago Falque in quel momento non si trovava nei pressi del mezzo. Lo spagnolo veste la maglia numero 10 dell’America Calì e si trova in Colombia dal 2022.