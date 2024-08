Parma, Pecchia: “Affrontiamo questo campionato con fiducia, c’è grande voglia”

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Fiorentina, prima gara della nuova stagione di Serie A 2024/25. Sul salto dalla B alla massima serie, l’allenatore dei Ducali ha dichiarato: “C’è curiosità da parte di tutti, ma soprattutto c’è voglia di confrontarci con un campionato di livello più alto. E il fatto che pochi abbiano già fatto la Serie A non andrà ripetuto ogni volta, è così e non ci possiamo fare nulla. Piuttosto dovremo essere bravi ad esaltare le caratteristiche di questo gruppo che ha bisogno di entusiasmo, leggerezza e voglia di divertirsi“. Sul campionato che si prefigura: “Vedo come negli anni scorsi due fasce abbastanza marcate, le prime 7/8 a lottare per l’Europa e poi l’altro gruppo abbastanza variegato. Noi ci inseriamo in un contesto diverso da quello che abbiamo vissuto, molto più esaltante: vogliamo giocarci le nostre partite, tenendo fede al nostro modo di essere“.

Sulla possibilità di mantenere invariata l’identità tecnica dalla scorsa stagione, Pecchia ha le idee chiare: “Abbiamo affrontato squadre di A anche nella scorsa Coppa Italia e lo abbiamo sempre fatto con le nostre caratteristiche. Anche nel pre-campionato abbiamo sempre incontrato squadre di un certo livello, cercando di fare quello che sappiamo, giocare in verticale, nello stretto e in velocità. Non ho dubbi che continueremo a farlo. Dovremo essere bravi a giocare a campo grande e a tenere il pallino del gioco quando ne avremo la possibilità“. Sul suo ritorno in Serie A, l’ex centrocampista ha affermato: “La squadra che alleno è totalmente diversa da quella che avevo a Verona l’ultima volta che ho fatto la A. C’è il mercato ancora aperto e abbiamo qualche assenza, ma la struttura di questa squadra è diversa. Ci sono giovani con me da due anni che sono cresciuti insieme. E tutti insieme affrontiamo questo campionato con grande fiducia“.