Paolo Montero: “Felice di allenare l’Under 19, spero di continuare alla Juventus”

Paolo Montero, allenatore della U19 della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine dell’evento per i 100 anni di proprietà Agnelli per i bianconeri: “Sono davvero felice di essere tornato ed è bello trovare i miei ex compagni, avevamo un bel gruppo e infatti sembra che ci si veda tutti i giorni. Se mi immaginavo di diventare allenatore? Quando ho smesso di giocare no, poi mi è venuta voglia e ho fatto il corso prima in Uruguay e poi qua in Italia. Sono felice di essere a Torino, spero di continuare alla Juventus”.