Pagelle Torino-Inter 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Torino-Inter 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Primo tempo a ritmi non altissimi, c’è il gol di Brozovic ad aprire le danze. Nel secondo tempo forcing finale dei granata che però non produce nulla di concreto, un palo invece per i nerazzurri in contropiede. Di seguito ecco le pagelle della sfida di oggi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Schuurs 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6 (12′ st Karamoh 6); Singo 6 (36′ st Seck sv), Ricci 6 (24′ st Linetty 6), Ilic 6 (36′ st Pellegri sv), Vojvoda 5.5 (12′ st Aina 6); Miranchuk 5.5, Vlasic 5; Sanabria 5. In panchina: Bayeye, Gravillon, Zima, Vieira, Adopo, Djidji, Gineitis, Fiorenza, Gemello. Allenatore: Juric 5.5

INTER (3-5-2): Handanovic 7 (20′ st Cordaz 7); Darmian 6, De Vrij 7, Bastoni 6.5 (21′ st Acerbi sv); Dumfries 6, Gagliardini 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10′ st Barella 6), Gosens 5.5 (28′ st Bellanova sv); Martinez 5 (10′ st Dzeko 6), Lukaku 6.5. In panchina: Onana, Asllani, D’Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. Allenatore: Inzaghi 6.5

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6

RETE: 37′ Brozovic.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Calhanoglu, Singo, Gosens. Angoli 6-4. Recupero 1′ pt, 4′ st.