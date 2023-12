Pagelle Milan-Sassuolo 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo i rossoneri provano a fare la partita ma sono abbastanza inconcludenti, secondo tempo sicuramente migliore per i padroni di casa che la sbloccano all’ora di gioco grazie a Pulisic. Non c’è reazione dei neroverdi e il punteggio non muta. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

MILAN (4-3-3): Maignan 6, Calabria 6.5, Kjaer 7 (37′ st Simic sv), Hernandez 6.5, Florenzi 6.5; Loftus-Cheek 6 (29′ st Zeroli 6), Bennacer 7 (18′ st Adli 6), Reijnders 6.5; Pulisic 7.5, Giroud 5.5 (18′ st Jovic 6), Leao 5 (36′ st Chukwueze sv). In panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Krunic, Romero, Makengo, Traoré. Allenatore: Pioli 6.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6.5, Erlic 6 (1′ st Tressoldi 6), Ferrari 6, Toljan 5.5; Thorstvedt 5.5 (44′ st Ceide sv), Henrique 5.5; Berardi 5.5 (25′ st Castillejo 6), Bajrami 5 (20′ st Volpato 5.5), Laurienté 5.5 (44′ st Mulattieri sv); Pinamonti 5. In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Lipani, Martinez. Allenatore: Dionisi 5.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

RETE: 14′ st Pulisic.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Castillejo. Angoli: 6-5 per il Milan. Recupero: 1′; 5′.