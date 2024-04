Pagelle Lecce-Empoli 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Empoli, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare bella partenza dei ragazzi di Nicola che passano in vantaggio grazie al tap-in vincente di Cerri, propiziato da un super assist di Cancellieri sulla fascia sinistra. Ma il gol viene annullato al Var dall’arbitro Mariani per un fallo di mano del portiere Caprile che, ad inizio azione, si è trascinato la palla fuori area. Il Lecce ci prova, prende la traversa con Piccoli e crea un altro paio di palle gol importanti. L’Empoli tiene botta e quando tutto sembra presagire per lo 0-0 finale arriva l’errore di Walukiewicz che si addormenta e si fa soffiare palla da Pierotti all’89’, il giocatore del Lecce serve Sansone che a porta vuota non può far altro che segnare l’1-0. Tre punti che, forse, vogliono dire salvezza.

LE PAGELLE E I VOTI

LECCE (4-4-1-1): Falcone 7; Gendrey 5.5 (43’st Venuti sv), Pongracic 6.5, Baschirotto 6.5, Gallo 6; Almqvist 5 (18’st Sansone 6.5), Blin 6, Ramadani 6, Dorgu 6.5 (27’st Gonzalez 5.5); Oudin 5.5 (43’st Pierotti 7); Piccoli 5.5. In panchina: Brancolini, Samooja, Touba, Rafia, Berisha, Banda, Burnete. Allenatore: Gotti 6.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 7; Bereszynski 6, Walukiewicz 4.5, Luperto 6.5; Gyasi 6, Marin 6, Bastoni 6 (24’st Kovalenko 6), Pezzella 6 (39’st Cacace sv); Zurkowski 5.5 (14’st Maleh 6), Cancellieri 5.5 (14’st Cambiaghi 6); Cerri 5.5 (14’st Niang 6). In panchina: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Grassi, Fazzini, Shpendi, Caputo, Destro. Allenatore: Nicola 6.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5.

RETE: 44’st Sansone.

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria della vittime di Suviana. Acceso, per la prima volta, il nuovo tabellone elettronico posto sopra la Tribuna Est. Il Lecce ha ricordato, con una gigantografia, Salvatore Giannone (alias Balilla), storico capo ultras deceduto venerdì notte dopo una lunga malattia.

Spettatori 26.000 circa con 21.247 abbonati e 4710 paganti.

Ammoniti: Almqvist, Pongracic, Gyasi.

Angoli: 10-3 per il Lecce.

Recupero: 3′; 5′