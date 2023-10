Pagelle Genoa-Milan 0-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Genoa-Milan 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris nel primo tempo non paga la scelta di operare un massiccio turnover da parte dei rossoneri, nella ripresa entrano i big e ci sono ripartenze da una parte e dall’altra. All’86’ la svolta: gol di Pulisic, forse con controllo di braccio, quindi espulso Maignan e in porta ci va Giroud, quindi fuori anche l’altro portiere Martinez. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GENOA (4-5-1): Martinez 7; De Winter 6 (90′ + 13′ st Leali sv), Bani 6, Dragusin 6.5, Vasquez 6; Sabelli 6 (23′ st Ekuban 5.5), Thorsby 6.5, Frendrup 6.5, Malinovskyi 5 (23′ st Kutlu 6), Haps 6 (45′ +1′ st Puscas sv); Gudmunsson 5.5. In panchina: Sommariva, Matturro, Vogliacco, Martin, Galdames, Jagiello, Hefti, Fini. Allenatore: Gilardino 6

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Florenzi 6 (20′ st Calabria 6), Thiaw 6.5, Tomori 6.5, Hernandez 6; Musah 6.5, Adli 5.5 (21′ st Giroud 6.5), Reijnders 6; Chukwueze 5 (1’st Pulisic 7.5), Jovic 5.5 (45′ +3′ st Bartesaghi sv), Okafor 5 (1′ st Leao 6). In panchina: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Pobega, Romero. Allenatore: Pioli 6.5

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6

RETE: 42′ st Pulisic.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Gilardino (all.), Hernandez, Florenzi, Musah, Adli, De Winter, Martinez, Tomori. Espulsi Maignan al 90′ +8′ st per gioco falloso e Martinez al 90′ +12′ per doppia ammonizione. Angoli 3-2. Recupero 1′ pt, 7′ +5′ st.