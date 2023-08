Pagelle Frosinone-Atalanta 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Frosinone-Atalanta 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Allo Stirpe fantastica prestazione dei ciociari, in gol con Harroui e Monterisi in un primo tempo semplicemente sensazionale. Nel secondo tempo ci pensa Duvan Zapata a scuotere la Dea con un gran gol di prepotenza, ma il punteggio non muta ulteriormente. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

FROSINONE (4-3-1-2): Cerofolini 7; Oyono 6, Monterisi 7, Romagnoli 6.5, Marchizza 6; Gelli 6.5, Mazzitelli 7, Barrenechea 6 (27′ st Brescianini 6); Baez 6.5 (12′ st Garritano 6); Harroui 7 (37′ st Szyminski sv), Cheddira 6.5 (37′ st Cuni sv). In panchina: Palmisani, Macej, Lusuardi, Canotto, Borrelli, Caso, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco 7

ATALANTA (4-3-1-2): Musso 5.5; Djimsiti 5.5 (30′ st Muriel sv), Scalvini 5, Kolasinac 5, Zappacosta 5.5 (1′ st Zortea 6); De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 5.5 (35′ st Bakker sv); Koopmeiners 5.5; Lookman 5 (1′ st De Kateleare 6), Zapata 6.5 (22′ st Scamacca 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Adopo, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini 5.5

ARBITRO: Sacchi di Macerata 7

RETI: 5′ pt Harroui, 25′ pt Monterisi, 9’st Zapata.

NOTE: Spettatori 15.000 circa con almeno 450 tifosi ospiti. Ammoniti: Barrenechea, Lookman, De Roon. Angoli: 3-7. Recupero: 5′ pt, 7′ st