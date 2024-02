Pagelle Monza-Verona 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Monza-Hellas Verona 0-0, match della ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Palladino trova il terzo clean sheet di fila in Serie A per la terza volta, dopo aver già blindato la porta tra settembre-ottobre 2022 e tra settembre-ottobre 2023. Per il Monza però arriva anche il secondo 0-0 di fila che allontana i biancorossi dal sogno Europa. Punto da non buttare invece per i gialloblù che salgono a quota 19 punti, uno in più del Cagliari.

La prima emozione del match si intreccia con la moviola. Al 6′ Colombo, pescato in area, si gira e calcia in rete, ma la sua posizione è irregolare. L’assistente segnala il fuorigioco e il var conferma. Tutto da rifare per il Monza, che al 23′ sfiora l’1-0 con una sforbiciata di Colpani: il talento biancorosso prende posizione su una palla a campanile ma sceglie la soluzione acrobatica e vede sfilare il pallone ad un soffio dal secondo palo. Il secondo tempo parte con ritmi lenti. Al 69′ c’è un altro episodio da moviola: l’arbitro Massa concede un rigore per un fallo inesistente di Duda su Zerbin, ma il Var interviene e corregge l’errore. Niente penalty. Solo un episodio sembra poter sbloccare il match, ma le due squadre non si fanno male. La partita si chiude con un tiro in porta a testa.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Izzo 6, Pablo Marì 6, A. Carboni 6; Birindelli 6 (74′ Pereira sv), Pessina 6, Bondo 6 (70′ Gagliardini 6), Zerbin 5.5 (70′ Kyriakopoulos 6); Colpani 5.5, Dany Mota 5 (62′ V. Carboni 6); Colombo 6 (63′ Djuric 6).

In panchina: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Machin, Akpa Akpro, Bettella, Maldini-

Allenatore: Raffaele Palladino 6.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6 (57′ Centonze 6), Magnani 6, Dawidowicz 6 (79′ Coppola sv), Cabal 6; Duda 5.5, Serdar 6; Lazovic 6 (72′ Dani Silva sv), Folorunsho 6.5, Noslin 6 (46′ Vinagre 6); Świderski 5.5 (57′ Bonazzoli 6).

In panchina: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Charlys.

Allenatore: Marco Baroni 6.

Arbitro: Davide Massa di Imperia 5.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Centonze, Bondo, Folorunsho, . Angoli: 5-2. Recupero: 1′ pt, 5′ st..