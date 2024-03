Pagelle Bologna-Inter 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Bologna-Inter 0-1, match della ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra nerazzurra sale a quota 75 punti dopo 28 match e solo una volta nella storia della Serie A una squadra ha fatto meglio dopo altrettante partite stagionali: sempre l’Inter nel 2006/07 con Roberto Mancini allenatore (76). Lo Scudetto è in cassaforte, ma i nerazzurri – con la decima vittoria consecutiva – restano anche in corsa per il record di 102 punti fatto registrare dalla Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013-14.

La prima chance da gol è degli uomini di Inzaghi. Al 22′ Barella si presenta a tu per tu con Skorupski, che è bravo a restare in equilibrio e a respingere il tiro del centrocampista. La rete del vantaggio ospite è rinviata al 37′. E l’azione del gol è un manifesto del calcio di Inzaghi: il braccetto di sinistra, Bastoni, serve un cross sull’altro lato per il braccetto di destra, Bisseck, che di testa schiaccia e batte Skorupski. Nella ripresa i ritmi del Bologna salgono vertiginosamente Al 48′ Saelemaekers pesca la sovrapposizione di Posch che lascia partire il diagonale e sfiora il palo. Dopo un cambio obbligato Carlos Augusto (problema al polpaccio)-Dumfries, Inzaghi nel corso della seconda ripresa richiama in panchina anche Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan, lasciando spazio in campo ad Arnautovic, Asllani e Frattesi. Nessuna squadra ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio del Bologna in questo campionato (15), ma nel finale l’Inter sa soffrire e resiste agli assalti della formazione di Thiago Motta. Simone Inzaghi non si ferma più.

Bologna(4-3-3): Skorupski 6.5; Posch 6.5, Beukema 6, Lucumi 6, Kristiansen 6; Aebischer 6 (69′ Moro 6), Freuler 6, Ferguson 6; Odgaard 6.5 (79′ Orsolini sv), Zirkzee 6 (79′ Castro sv), Saelemaekers 5 (73′ Ndoye 6).

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Fabbian, Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta 6.

Inter (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7, Acerbi 6.5, Bastoni 7; Darmian 6, Barella 6 (80′ Klaassen sv), Calhanoglu 6 (61′ Asllani 6), Mkhitaryan 6 (61′ Frattesi 6), Carlos Augusto 6.5 (46′ Dumfries 6); Thuram 6 (66′ Arnautovic 6), Sanchez 6.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Arnautovic, Lautaro, Buchanan, Pavard, Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 37′ Bisseck

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Zirkzee, Freuler, Klaassen. Angoli: 7-2. Recupero: 1′ pt, 5′ st.