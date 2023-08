Napoli, Valentina De Laurentiis chiude account Twitter: troppi insulti dai tifosi

Disdicevole episodio in casa Napoli, dove questa mattina la figlia di Aurelio De Laurentiis, Valentina, che ha anche un ruolo in società, ha dovuto chiudere l’account Twitter per i troppi insulti arrivati nei suoi confronti da parte dei tifosi inferociti per il mancato arrivo di Gabri Veiga nel club partenopeo. In molti, però, si sono anche dissociati e schierati a favore della figlia del patron azzurro.