Napoli, un pirata della strada investe quattro persone: ragazza di 20 anni in pericolo

Come durante tutti i festeggiamenti e in tutte le città del mondo, c’è sempre qualcuno pronto ad approfittare della gioia del popolo. E così, nel corso della festa dei tifosi del Napoli per lo scudetto aritmeticamente conquistato, si è verificato un caso di pirateria della strada. A Casoria, un uomo alla guida di una Fiat Stilo si è schiantato contro il marciapiede che costeggia il muro principale della locale caserma dei Carabinieri, in via Pio XII. Nell’urto, l’auto ha investito quattro persone che stavano passeggiando e i pedoni sono rimasti feriti. Le conseguenze peggiori sono state per una ragazza di 20 anni, attualmente ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: ha subito un trauma cranico e un’emorragia cerebrale, è in pericolo di morte. Il conducente, 43 anni, è scappato subito dopo l’accaduto, ma è stato fortunatamente rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dei Carabinieri.