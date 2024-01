Napoli, ufficiale il rinnovo di Politano: ha prolungato il contratto fino al 2027

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027“. Recita così la nota del club partenopeo, che ha ufficializzato il rinnovo del 30enne, sbarcato in Campania nel gennaio 2020. Niente Arabia Saudita dunque per Politano, protagonista finora di un’ottima stagione con ben 7 gol in 29 presenze, che si è legato al Napoli per altri tre anni.