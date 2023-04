Napoli, trepidante attesa per la festa Scudetto: centinaia di tifosi a Castel Volturno

Grande scalpore a Napoli in vista della festa Scudetto attesa per domani pomeriggio. Centinaia di tifosi si sono radunati in mattinata a Castel Volturno prima dell’allenamento e della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tutti in attesa del passaggio dei calciatori che, alla fine della seduta torneranno nelle rispettive abitazioni. Intanto tutti gli alberghi in città sembrano essere sold out, tanto che i giocatori di Paulo Sousa trascorreranno la notte a Salerno e domani si sposteranno in bus fino allo stadio Maradona.