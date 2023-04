Basket, regolamento sorteggio Mondiali 2023: le fasce e le possibili avversarie dell’Italia

Il regolamento del sorteggio dei Mondiali di basket 2023, con tutte le informazioni sulle fasce e sulle possibili avversarie dell’Italia. Dopo una buona campagna negli ultimi Europei, conclusisi ai quarti in maniera beffarda contro la Francia, gli uomini del ct Pozzecco arrivano alla rassegna iridata con la speranza di poter ancora dire la propria. I Mondiali 2023 di basket si terranno tra Filippine, Giappone e Indonesia tra il 25 agosto e il 10 settembre prossimi. In gioco, 32 selezioni, divise in otto gironi da quattro squadre ciascuna. Ecco quindi tutte le regole del sorteggio, a partire dalla composizione delle fasce.

SORTEGGIO IN TV

DIRETTA TESTUALE SORTEGGIO

FASCIA 1: Filippine, Spagna, USA, Australia

FASCIA 2: Francia, Serbia, Slovenia, Lituania

FASCIA 3: Grecia, Italia, Germania, Brasile

FASCIA 4: Canada, Venezuela, Montenegro, Porto Rico

FASCIA 5: Iran, Repubblica Dominicana, Finlandia, Nuova Zelanda

FASCIA 6: Cina, Lettonia, Messico, Georgia

FASCIA 7: Giordania, Giappone, Angola, Costa d’Avorio

FASCIA 8: Libano, Egitto, Sud Sudan, Capo Verde

Per bilanciare la qualità dei gruppi tra primo e secondo turno, è già stato determinato che le squadre nelle fasce 1, 3, 5 e 7 verranno inserite nei Gruppi A, C, E, G, mentre le squadre nelle fasce 2, 4, 6 e 8 verranno inserite nei Gruppi B, D, F e H. La regola prevede che in ogni girone ci siano non più di una squadra da America, Africa, Asia e Oceania, oltre ad almeno una, ma massimo due, squadre dall’Europa. L’Italia, inserita nella fascia 3, quindi, può pescare qualsiasi squadra dalle fasce 1, 5 e 7, tranne la Spagna.

La composizione delle fasce è determinata dalla posizione occupata dalle varie Nazionale nel ranking mondiale. Infine, per quanto riguarda i gironi, da ricordare che i Gruppi A e B giocheranno all’Araneta Coliseum di Manila (Filippine), i Gruppi C e D presso la Mall of Asia Arena, sempre a Manila; i Gruppi E ed F si terranno alla Okinawa Arena, a Okinawa (Giappone); infine, i Gruppi G e H andranno in scena alla Indonesia Arena di Giacarta (Indonesia).